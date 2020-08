Rúben Neves agradece a aposta de Lopetegui

Na antevisão do encontro do Wolves com o Sevilha, Rúben Neves recordou o passado... com Lopetegui. "É um treinador muito especial para mim, pôs-me a jogar com 17 anos no FC Porto e estou muito grato por isso. Não se vê isso todos os dias, em Portugal", frisou o médio do Wolves, que mesmo assim não vai dar tréguas: "Quero derrotá-lo, mas vou estar sempre agradecido por ter-me dado esse impulso no início da minha carreira."

O técnico do Wolves, Nuno Espírito Santo, ciente de que terá "um grande desafio pela frente", preferiu dar ênfase ao trajeto da equipa. "É uma viagem que começou há três anos. Foi preciso criar uma identidade e sinto-me muito orgulhoso do modo como a construímos. Este é um grupo de jogadores muito especial", referiu. Já Lopetegui mostrou-se ciente do valor dos seus rivais. "O Wolves preocupa-me. Têm grandes jogadores, que jogam juntos há muito tempo, e gastaram muito dinheiro para os ter", destacou o ex-FC Porto, agora a orientar o Sevilha.