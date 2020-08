Rúben Neves sente-se numa final

Para levantar o troféu da Liga Europa, o Wolverhampton ainda tem de atravessar um curto mas duro caminho. No entanto, Rúben Neves já sente que vai jogar uma final frente ao Sevilha... devido ao formato da prova. “Todas as equipas são fortes a partir daqui. Só com uma mão será como uma final e as finais são para ganhar. Por isso, vamos dar o nosso melhor”, referiu o médio treinado por Nuno Espírito Santo. O internacional português, de 23 anos, está rodeado de compatriotas, mas deixou uma palavra especial ao guardião Rui Patrício, que brilhou contra o Olympiacos, nos oitavos-de-final. “Ele é impressionante. É um jogador fantástico, um dos melhores do Mundo. Sabemos que podemos contar com ele e precisamos dele. Ajudou-nos imenso”, realçou.