Rúben Neves: «Sp. Braga é um dos grandes de Portugal»

Rúben Neves é uma das referências deste Wolverhampton e foi o craque escolhido para a antevisão, deixando logo bem entendido que o Sp. Braga "é um dos grandes de Portugal e está sempre na Europa".

"Temos muita informação sobre eles. Será um jogo difícil. É um jogo grande e importante. Temos um grande ambiente no nosso estádio e os nossos adeptos estarão connosco. Daremos o máximo para vencer", destacou ainda o internacional português antes de reconhecer, em jeito de conclusão, o mau início de época da sua equipa no plano interno: "Não tem sido um arranque fácil. Tivemos os jogos de qualificação para a Liga Europa e a Premier League é o melhor campeonato do Mundo. Temos de voltar às vitórias o mais rapidamente possível e colocar os Wolves onde merecem."