Rui Patrício passa a ser recordista de jogos na Liga Europa

Rui Patrício é, a partir desta quinta-feira, o recordista de jogos na Liga Europa, prova que sucedeu à Taça UEFA em 2009/10. O guarda-redes foi titular na vitória da Roma (1-0) sobre o Bayer Leverkusen e ajudou a manter a baliza a zeros na capital italiana, na primeira mão das 'meias'.O guarda-redes internacional por Portugal, campeão da Europa em 2016, contou aparições na prova, além da Roma, também no Wolverhampton e Sporting.O experiente jogador luso, de 35 anos, ultrapassou hoje Aleksandar Dragovic, central que atua neste momento no Estrela Vermelha e tem 66 jogos, menos um do que Patrício. No terceiro posto está outro português e antigo companheiro do guarda-redes: o já retirado Daniel Carriço (61).