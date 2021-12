Rui Vitória quer desatar o nó

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Spartak de Rui Vitória está em Varsóvia para agarrar a qualificação num Grupo C... que se encontra ‘embrulhado’. Há dois pontos a separar o primeiro (Leicester) do último (Legia), estando os outros dois (Spartak e Nápoles) no patamar intermédio.

Rui Vitória sabe aquilo que o espera. "É um jogo de decisão, um jogo de tudo ou nada. Quer aqui quer em Nápoles. Há que ter os níveis de concentração muito elevados e perceber que nestes jogos os detalhes fazem a diferença. Temos que ser fortes e estar concentrados em todos os momentos do jogo", diz o técnico luso de 51 anos, que tem três baixas de peso no ataque. Quem? Sobolev, Ponce e Larsson.

Josué, um dos cinco lusos do Legia (Yuri Ribeiro, André Martins, Rafael Lopes e Rui Gomes), mostra-se confiante. "É uma oportunidade para mudarmos o rumo dos acontecimentos (o Legia ocupa o 16º lugar no campeonato). Vamos mostrar a nossa força", diz médio ofensivo.

Pedro quer ‘ajuda’ de Vítor

Para se qualificar diretamente para os ‘oitavos’, no Grupo D, o Olympiacos precisa de vencer o Antuérpia e que o Fenerbahçe de Vítor Pereira, já relegado para a Conference, ganhe ao líder Frankfurt. "Em primeiro lugar temos que fazer o nosso trabalho, ou seja, vencer. O Fenerbahçe pode bater o Eintracht. Tem gente de enorme dignidade e que quer honrar o clube", frisa Pedro Martins.