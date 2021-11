Rui Vitória venceu o Nápoles e Spalletti recusou cumprimentar o treinador português: veja o vídeo

O Spartak Moscovo de Rui Vitória garantiu esta quarta-feira a liderança, ainda que de forma provisória, do Grupo C da Liga Europa com um triunfo caseiro por 2-1 frente ao Nápoles de Luciano Spalletti, um resultado que deixou o treinador italiano com cara de poucos amigos.Após o apito final, o técnico português tentou cumprimentar o homólogo, que decidiu levantar as mãos e seguir diretamente para o túnel de acesso aos balneários, gesto que deixou o português boquiaberto.