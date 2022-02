Sarri e as palavras de Sérgio Conceição: «Só deve ter visto os primeiros 20 minutos»

Maurizio Sarri está à espera de grandes dificuldades frente ao FC Porto, uma equipa que considera perigosa e com muita qualidade, tantos nos jogadores mais experientes como nos mais novos. Sobre as palavras de Conceição, que diz ter trocado os jogos da Liga dos Campeões pelo Milan-Lazio, Sarri brincou."Tentámos organizar-nos nos dois jogos anteriores e iremos fazê-lo amanhã. A regulamentação já se sabe… é uma regulamentação que vai levar muitos jogos acumulados. Não me parece um calendário que se possa ir fazer muitos jogos durante a semana. Os jogos fora de casa criam problemas, mas é preciso encontrar uma fórmula para não acumular jogos.""Não tenho nenhum problema, não tenho lido. Mas deve ter visto só os primeiros 20 minutos. Aquilo que aconteceu no passado não tem importância. O FC Porto é uma equipa forte, uma equipa organizada, uma equipa que tem alguns jogadores com muita experiência e tem jovens interessantíssimos, como Vieira. Quanto à equipa, não vale a pena falar muito. Fez 22 jogos, 19 vitórias esta época. Perdeu somente duas vezes com o Liverpool. A força dessa equipa está nos números. Por isso, a preocupação sobre o jogo existe, porque vamos defrontar uma equipa forte.""Vamos ver se amanhã ou depois de amanhã vamos conseguir melhorar. Estamos à espera que possa perder a gripe, para depois poder jogar contra a Udinese. Não tem a condição ideal, mas espero que possa estar com 80% das capacidades. Vamos esperar os próximos dias. O que espero é que quem entre em campo, entre com a mesma mentalidade, também do ponto de vista físico, técnico e estratégico. Temos de conseguir fazer um jogo do mesmo nível. Seria fundamental entrar no campo da mesma forma."O que disse há pouco: é uma equipa que tem um bom nível de agressividade, com zonas altíssimas de pressão, tem muitas capacidades, é muito imprevisível. Muitos jogadores participam na zona ofensiva e procuram bem a profundidade. Vai ser um jogo de alto nível. É uma equipa muito forte."