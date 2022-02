Sheriff já tem solução para voltar à Moldávia, que fechou o espaço aéreo

A Moldávia encerrou o seu espaço aéreo, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia, e isso gerou um problema extra para o Sheriff, equipa moldava que joga em Braga esta noite para a Liga Europa. Mas já existe uma solução, pelo menos para a saída de Portugal.Depois do jogo de Braga, que começa às 20 horas, a comitiva do Sheriff tem voo charter (operado pela 'Air Moldova') agendado para as 2 horas da madrugada e o destino é Bacau, uma localidade do nordeste da Roménia, a cerca de 150 quilómetros da fronteira com a Moldávia. A informação do voo já está visível na agenda de partidas do Aeroporto do Porto.Será por aí que o Sheriff poderá cruzar a fronteira e entrar na Moldávia, para depois então atravessar o país e chegar a Tiraspol, já na região separatista da Transnístria.