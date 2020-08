Sorteio da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, em direto: Rio Ave já conhece adversário

Caminho dos Campeões



Grupo 2

- Riga-Tre Fiori

- Djurgården-Europa

- Flora Tallinn-KR Reykjavík



Grupo 1

- Inter Escaldes-Dundalk

- KuPS-Slovan Bratislava

- Linfield-Floriana



Caminho Principal



O Rio Ave visita o Borac Banja Luka, na Bósnia.





Sorteio 3 Sorteio 3







Sorteio 2 Sorteio 2

sorteio 1 sorteio 1

O Milan visita o Shamrock Rovers, na Irlanda, enquanto o Tottenham vai à Bulgária defrontar o Lokomotiv Plovdiv.12h00 - O sorteio vai começar dentro de instantes.As 20 equipas estão divididas em dois grupos de seis e um grupo de oito. As 17 equipas eliminadas da 1ª pré-eliminatória da Champions, as três eliminadas da ronda preliminar da Liga dos Campeões não serão cabeças-de-série.Cabeças-de-sérieLinfield (Irlanda do Norte)KuPS (Finlândia)Floriana (Malta)Dundalk (Irlanda)Slovan Bratislava (Eslováquia)Não cabeças-de-sérieInter Escaldes (Andorra)Cabeças-de-sérieDjurgården (Suécia)Europa (Gibraltar)KR Reykjavík (Islândia)Flora Tallinn (Etónia)Riga (Letónia)Não cabeças-de-sérieTre Fiori (São Marino)Cabeças-de-sérieArarat-Armenia (Arménia)Connah's Quay Nomads (País de Gales)Fola Esch (Luxemburgo)Sileks (Macedónia)Buducnost Podgorica (Montenegro)Dinamo Tbilisi (Georgia)Astana (Cazaquistão)Não cabeças-de-sérieDrita (Kosovo)As 72 equipas estão divididas em 12 grupos de seis, cada um com igual número de cabeças-de-série e de não cabeças-de-série.Cabeças-de-sérieAPOEL (Chipre)AGF Aarhus (Dinamarca)Lech (Polónia)Não cabeças-de-sérieNõmme Kalju (Estónia) ou Mura (Eslovénia)Kaysar Kyzylorda (Cazaquistão)Hammarby (Suécia)Cabeças-de-sérieDynamo Moskva (Rússia)Galatasaray (Turquia)Kairat Almaty (Cazaquistão)Não cabeças-de-sérieNeftçi (Aerbaijão)Locomotive Tbilisi (Georgia)Maccabi Haifa (Israel) ou Željeznicar (Bósnia)Cabeças-de-sérieMotherwell (Escócia)Copenhagen (Dinamarca)TNS (País de Gales)Não cabeças-de-sérieIFK Göteborg (Suécia)Coleraine (Irlanda do Norte)B36 Tórshavn (Ilhas Faroé)Cabeças-de-sérieGranada (Espanha)Apollon Limassol (Chipre)FCSB (Roménia)Não cabeças-de-sérieOFI Crete (Grécia)Teuta (Albânia)Backa Topola (Sérvia)Cabeças-de-sérieAberdeen (Escócia)Standard Liège (Bélgica)Willem II (Holanda)Não cabeças-de-sérieBala (País de Gales)Viking (Noruega)Progrès (Luxemburgo)Cabeças-de-sérieBATE Borisov (Bielorrússia)Shkëndija (Macedónia)Partizan (Sérvia)Não cabeças-de-sérieBotosani (Roménia)CSKA-Sofia (Bulgária)Sfintul Gheorghe Suruceni (Moldávia)Cabeças-de-sérieHapoel Beer Sheva (Israel)Kolos Kovalivka (Ucrânia)Tottenham (Inglaterra)Não cabeças-de-sérieAris (Grécia)Laç (Albânia)Lokomotiv Plovdiv (Bulgária)Cabeças-de-sérieRosenborg (Noruega)Slovan Liberec (República Checa)Malmö (Suécia)Não cabeças-de-sérieRiteriai (Lituânia)Ventspils (Letónia)Budapest Honvéd (Hungria)Cabeças-de-sérieReims (FRança)Rangers (Escócia)Não cabeças-de-sérieBorac Banja Luka (Bósnia)Servette (Suíça)Lincoln Red Imps (Gibraltar)Cabeças-de-sérieZrinjski (Bósnia)Wolfsburg (Alemanha)Hajduk Split (Croácia)Não cabeças-de-sérieKukës (Albânia)Olimpija Ljubljana (Eslovénia)Renova (Macedónia)Cabeças-de-sérieHartberg (Áustria)Basel (Suíça)Jablonec (República Checa)Não cabeças-de-sérieOsijek (Croácia)Piast Gliwice (Polónia)Dunajská Streda (Eslováquia)Cabeças-de-sérieFehérvár (Hungria)Žalgiris Vilnius (Lituânia)AC Milan (Itália)Não cabeças-de-sérieBodø/Glimt (Noruega)Hibernians (Malta)Shamrock Rovers (Irlanda)- A eliminatória será disputada só a uma mão, a 17 de setembro.- O Rio Ave tem um vasto lote de possíveis adversários na Liga Europa, mas por também ser cabeça de série evita, entre outros, o Tottenham, de José Mourinho, e o Milan, onde atua Rafael Leão. O Sporting só entra em ação na 3.ª pré-eliminatória, cujo sorteio será realizado amanhã.- Bom dia, seja bem-vindo ao sorteio da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, que se realiza esta terça-feira em Nyon, na Suíça, a partir das 12h00.