Liga Europa: Sporting defronta Viking ou Aberdeen. Rio Ave com tarefa difícil

O Sporting vai defrontar o Viking (Noruega) ou o Aberdeen (Escócia) na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. Os leões vão atuar em casa nesta partida única, marcada para 24 de setembro. Já o Rio Ave, caso vença o Banja Luka, na 2.ª pré, terá um osso duro de roer, deslocando-se à Turquia para defrontar o Besiktas.





Para conseguirem chegar à fase de grupos, as duas formações terão ainda de ultrapassar o 'playoff', igualmente num único jogo, marcado para 1 de outubro. O sorteio dessa fase realiza-se em 18 de setembro.- Fim do sorteio do caminho das ligas. Segue-se o sorteio do caminho dos campeões.- Sporting vai defrontar Viking (Noruega) ou Aberdeen (Escócia), ao passo que o Rio Ave, se passar, irá medir forças com o Besiktas na Turquia!Primeiro lote:- O Tottenham de José Mourinho vai defrontar o Botosani (ROM) ou Shkëndija (MAC)12h04 - Começa o sorteio, com as explicações sobre o funciomanento do mesmo.Sporting e Rio Ave ficam hoje a conhecer, a partir das 12h00, os seus adversários na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. Os leões entram logo nesta fase, ao passo que os vilacondenses ainda têm de eliminar o Banja Luka na 2.ª pré. A formação de Rúben Amorim é cabeça-de-série ao passo que o conjunto de Mário Silva, se se qualificar, irá para o lote de não cabeças-de-série.Grupo 11 Budapest Honvéd (HUN) ou Malmö (SUE)3 PSV Eindhoven (HOL)4 Nõmme Kalju (EST) ou Mura (ESL) ou AGF Aarhus (DIN)5 Viking (NOR) ou Aberdeen (ESC)6 Lokomotiva Zagreb (CRO)Grupo 21 Ventspils (LET) ou Rosenborg (NOR)2 Kukës (ALB) ou Wolfsburgo (ALE)3 Sfintul Gheorghe Suruceni (MAC) ou Partizan (SER)4 Charleroi (BEL)5 Desna Chernihiv (UKR)6 Alanyaspor (TUR)Grupo 31 Teuta (ALB) ou Granada (ESP)2 Rijeka (CRO)3 Servette (SUI) ou Reims (FRA)4 Hibernians (MAT) ou Fehérvár (HUN)5 Aris (GRE) ou Kolos Kovalivka (UCR)6 Locomotive Tbilisi (GEO) ou Dynamo Moskva (RUS)Grupo 41 LASK (AUT)2 Shamrock Rovers (IRL) ou AC Milan (ITA)3 AEK Atenas (GRE)4 St. Gallen (SUI)5 Bodo/Glimt (NOR) ou Zalgiris Vilnius (LIT)6 Dunajská Streda (ESV) ou Jablonec (CHE)Grupo 51 Bala Town (GAL) ou Standard Liège (BEL)2 Rostov (RUS)3 Lokomotiv Plovdiv (BUL) ou Tottenham (ING)4 Botosani (ROM) ou Shkëndija (MAC)5 Maccabi Haifa (ISR) ou Zeljeznicar (BOS) ou Kairat Almaty (CAZ)6 Vojvodina (SER)Grupo 61 OFI Crete (GRE) ou Apollon Limassol (CHI)2 Besiktas (TUR)3 Lincoln Red Imps (GIB) ou Rangers (ESC)4 Progrès (LUX) or Willem II (NED)5 Borac Banja Luka (BIH) or Rio Ave (POR)6 Hammarby (SWE) or Lech (POL)Grupo 71 Backa Topola (SER) ou FCSB (ROM)2 Osijek (CRO) ou Basileia (SUI)3 Laç (ALB) ou Hapoel Beer-Sheva (ISR)4 IFK Göteborg (SUE) ou Copenhagen (DIN)5 Coleraine (NIR) ou Motherwell (ESC)6 Anorthosis (CHI)7 Riteriai (LIT) ou Slovan Liberec (CHE)8 Piast Gliwice (POL) ou Hartberg (AUT)Grupo 81 Neftçi (AZE) ou Galatasaray (TUR)2 CSKA-Sofia (BUL) ou BATE Borisov (BIE)3 Viktoria Plzen (CHE)4 Kaysar Kyzylorda (CAZ) ou APOEL (CHI)5 SonderjyskE (DIN)6 B36 Tórshavn (FAR) ou TNS (GAL)7 Renova (MAC) ou Hajduk Split (CRO)8 Olimpija Ljubljana (ESV) ou Zrinjski (BOS)Grupo 1Celje (ESLO)Sheriff (MAC)Sarajevo (BOS)Inter Escaldes (AND) ou Dundalk (IRL)Astana (CAZ) ou Buducnost Podgorica (MON)Ararat-Armenia (ARM) ou Fola Esch (LUX)Grupo 2Celtic (ESC)Suduva (LIT)Legia (POL)KuPS (FIN) ou Slovan Bratislava (ESV)Riga (LET) ou Tre Fiori (MAR)Sileks (MAC) ou Drita (KOS)Grupo 3KÍ (ISL)CFR Cluj (ROM)Connah's Quay Nomads (GAL) ou Dinamo Tbilisi (GEO)Djurgarden (SUE) or Europa (GIB)Linfield (NIR) ou Floriana (MAL)Flora Tallinn (EST) ou KR Reykjavík (ISL)