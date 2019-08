Sp. Braga-Brondby, em direto

- Vamos ao do: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Pablo Santos, Sequeira, Palhinha, Fransérgio, André Horta, Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Paulinho.- Já há onzes iniciais!- Foco na determinação que o jogo vai exigir também por força do desenrolar do jogo da primeira mão, onde os arsenalistas fizeram os golos que garantiram o triunfo já em período de descontos.- Os minhotos recebem o conjunto dinamarquês com uma confortável vantagem, mas o técnico Ricardo Sá Pinto também foi célere a reconhecer que a almofada de dois golos não é sinónimo de apuramento garantido.- Os minhotos estão na frente da eliminatória, depois de terem vencido na Dinamarca por 4-2.- O Sp. Braga recebe esta quinta-feira o Brondby em jogo da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. O início da partida está agendado para as 19h45.