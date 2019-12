Sp. Braga e Gent: as únicas equipas sem derrotas na fase de grupos da Liga Europa

O Sporting de Braga e os belgas do Gent foram as únicas equipas na presente edição da fase de grupos da Liga Europa que não sofreram qualquer derrota.Os minhotos terminaram na liderança do grupo K com 14 pontos conquistados nos seis jogos disputados, tendo registado quatro triunfos e dois empates - na receção ao Slovan Bratislava e ao Wolverhampton. Já o Gent terminou na liderança do grupo I com 11 pontos, fruto de três triunfos e três empates.Contudo, esta não foi a primeira vez que uma ou mais equipas terminaram a fase de grupos da Liga Europa sem sofrer uma única derrota, vamos recordá-las todas, desde o mais recente formato da prova, em 2009/10.Werder Bremen, PSV, Salzburgo e Valencia;Juventus, Bayer Leverkusen, CSKA Moscow, Zenit, PSV, Paris SG, Liverpool e(venceu a prova);PAOK, St. Liege, PSV, Metalist, AZ Alkmaar, Schalke e Anderlecht;Genk, Rubin Kazan, Lyon, Lazio, Tottenham e Hannover;Ludogorets, Salzburgo, Rubin Kazan, Fiorentina, Genk, Sevilha, Lyon, Trabzonspor, Lazio, Tottenham, AZ Alkmaar e PAOK;B. Monchengladbach, Club Brugge KV, Besiktas, Salzburgo, Dínamo Moscovo e Inter;Liverpool, Napoles, Lazio, Schalke e Sparta Praga;St. Etienne, AS Roma, Ajax e Shakhtar Donetsk;AEK, Atalanta, Salzburgo e Zenit;Salzburgo, D. Zagreb, Arsenal, Betis, Villarreal, Eintracht Frankfurt e Chelsea;e Gent.