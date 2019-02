Spalletti: «Icardi estava convocado mas não quis viajar com a equipa para Viena»

Mauro Icardi tem passado momentos conturbados no Inter Milão. Depois de o clube italiano lhe ter retirado a braçadeira de capitão , Luciano Spalletti, treinador dos italianos, quis explicar a situação e o motivo da ausência do argentino na lista de convocados para o encontro frente ao Rapid Viena, a contar para a 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa."Amanhã temos uma partida importante, há tempo para esclarecer as coisas. Foi uma decisão dura e dolorosa, mas tomada em função do bem da equipa. As coisas que se passam à volta de Icardi perturbam-no tanto a ele como à equipa", afirmou o italiano, na antevisão do encontro.Segundo o técnico, a retirada da braçadeira ao argentino não lhe caiu bem: "A decisão não lhe agradou e também foi difícil para nós comunicá-la. O Icardi estava na convocatória e foi ele que decidiu não viajar connosco para Viena".Sobre o futuro do melhor marcador dos nerazzurri no plantel, Spalleti recusou adiantar-se sobre o assunto: "A nossa direção sabe como fazer os contratos. Agora temos de nos concentrar para a partida de amanhã", rematou o italiano.