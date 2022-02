Spartak Moscovo reage à eliminação europeia: «O desporto deve construir pontes e não destruí-las»

O Spartak Moscovo reagiu esta segunda-feira à eliminação confirmada da Liga Europa face à decisão de FIFA e UEFA ditar a suspensão de equipas e seleções russas das provas continentais onde estão inseridas.O emblema da capital russa garantiu que era "um decisão esperada" mas condenou que ela suceda. "Acreditamos que o desporto, mesmo nos momentos mais difíceis, deve ter como objetivo construir pontes e não destruí-las. Somos forçados a obedecer a uma decisão com a qual não concordamos", pode ler-se no comunicado da antiga equipa do técnico português Rui Vitória.Assim, os alemães do RB Leipzig garantiram o apuramento na prova sem irem a jogo."A UEFA e a FIFA decidiram excluir-nos da atual edição da Liga Europa. Isso significa que os nossos jogos dos oitavas de final contra o RB Leipzig não irão acontecer como planeado. Esta decisão está ligada à posição das organizações sobre os recentes acontecimentos ocorridos na Ucrânia.A recente decisão tomada pela UEFA e FIFA, embora esperada, é extremamente perturbadora. Infelizmente, os esforços que o nosso clube fez na Liga Europa foram anulados por razões que estão muito fora do âmbito do desporto.O Spartak tem milhões de fãs não apenas na Rússia, mas em todo o Mundo. Os nossos sucessos e fracassos reúnem pessoas de dezenas de países diferentes. Acreditamos que o desporto, mesmo nos momentos mais difíceis, deve ter como objetivo construir pontes e não destruí-las. Somos forçados a obedecer a uma decisão com a qual não concordamos.Por enquanto, vamos concentrar-nos nas competições domésticas e estamos ansiosos pela rápida chegada da paz que todos precisam."