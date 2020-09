Sporting-Aberdeen e Besiktas-Rio Ave: todos os jogos da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa

Já é conhecido todo o enquadramento dos jogos da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa. Há neste momento duas equipas portuguesas em prova. O Sporting vai defrontar o Aberdeen, da Escócia, em Alvalade. O Rio Ave viaja até à Turquia para discutir com o Besiktas um lugar no playoff de acesso à fase de grupos. Os jogos realizam-se na próxima quinta-feira.





O único jogo ainda em aberto é o do Celtic, que não tem adversário definido porque o Riga-Tre Fiori foi adiado.Sheriff (MOL) – Dundalk (IRL)Sarajevo (BIH) – FK Buducnost (MON)Celje (SLO) – Ararat-Armenia (ARM)Celtic (ESC) – Riga (LET)/Tre Fiori (SM)Legia (POL) – KF Drita (KOS)Suduva (LIT) – KuPS (FIN)Cluj (ROM) – Djurgardens (SUE)KÍ (FAR) – Dinamo Tiblisi (GEO)Floriana (MAL) – Flora (EST)PSV (HOL) – Mura (SVN)Malmö (SUE) – Lokomotiva (CRO)Wolfsburgo (ALE) – Desna (UCR)Partizan (SER) – Charleroi (BEL)Rosenborg (NOR) – Alanyaspor (TUR)Granada (ESP) – L. Tbilisi (GEO)Reims (FRA) – Mol Vidi (HUN)Rijeka (CRO) – Kolos (UCR)Milan (ITA) – Bodo Glimt (NOR)St. Gallen (SUI) - AEK (GRE)LASK (AUS) – DAC (ESL)Shkendija (MAC) – Tottenham (ING)Standard Liège (BEL) – Vojvodina (SER)Rostov (RUS) – Maccabi Haifa (ISR)Rangers (ESC) – Willem II (HOL)Apollon (CHI) – Lech Poznan (POL)Basileia (SUI) – Anorthosis (CHI)Copenhaga (DIN) – Piast (POL)Steaua (ROM) – Slovan Liberec (CHE)Be’er Sheva (ISR) – Motherwell (ESC)V. Plzen (CZE) – SonderjyskE (DIN)CSKA Sofia (BUL) – B36 (FRO)APOEL (CHI) –Zrinjski (BIH)Galatasaray (TUR) – Hajduk Split (CRO)