Sporting-Arsenal: Daltónicos confusos com... vermelho e verde

O Arsenal-Sporting que se aproxima promete ser um problema... para daltónicos. E até poderá um dia levantar questões em relação a um dérbi lisboeta. Porquê? Porque foram várias as queixas que surgiram da parte de pessoas afetadas pela dificuldade em distinguir cores, neste caso as de leões e gunners durante o encontro em Lisboa. Porém, a UEFA não está pelos ajustes e rejeita - pelo menos para já -, qualquer alteração nos equipamentos vermelho e verde de londrinos e lisboetas, respetivamente.Mas não é só o duelo de amanhã no Emirates, a contar para a Liga Europa, que motivou os protestos de daltónicos. Na mesma prova, também o primeiro duelo entre Manchester United (vermelho, pois claro) e Bétis (verde e branco, como é óbvio) suscitou iguais queixas, as quais incluíram mesmo pedidos de maior apoio e compreensão a quem diz sentir um desafio acrescido para diferenciar as duas equipas em campo. Mesmo que no caso de Sporting e Bétis estejamos perante equipamentos listados.De resto, a questão já foi suscitada 'em sede' de Premier League, após um encontro londrino entre o Brentford e o Fulham, no dia 6 deste mês. A formação da casa alinhou trajada predominantemente de vermelho e a equipa orientada por Marco Silva utilizou um 'jersey' verde alternativo.Mas também há atletas em Inglaterra a levantarem a voz contra alguma falta de organização a este nível. A centrocampista Remi Allen, do Aston Villa, foi citada pelo 'The Athletic', ao considerar "ridículo" o que se passou num duelo frente ao West Ham - para quem não se recorda, 'villains' e 'hammers' têm a mesma camisola: bordeuax com manga azul. Nesta situação em particular não foram tomadas as mais básicas medidas para que um dos conjuntos atuasse com uma camisola que não a tradicional.De resto, este caso já mereceu a seguinte intervenção de Kathryn Albany-Ward, CEO da Colourblind Awareness, organização dedicada a combater os desafios causados pelo daltonismo: "Precisamos de um quadro de regras bem explícito para nos certificarmos de que as camisolas dos clubes não colidem."É que para daltónicos este caso concreto é paradigmático para quem não sabe: vermelho e verde colidem.