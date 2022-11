Sporting conhece adversário do playoff: siga o sorteio da Liga Europa, em direto

O Sporting, eliminado da Liga dos Campeões, conhece esta segunda-feira, a partir das 12 horas, o adversário no playoff da Liga Europa.Os leões, inseridos entre as equipas que terminaram em 3.º lugar nos grupos da Champions, vão a sorteio para encontrar um dos segundos classificados dos grupos da Liga Europa, de maneira a definir quais as equipas que passarão aos 'oitavos' da prova.Este cenário faz com que o Sporting se possa cruzar com oito equipas, várias delas com caras conhecidas: Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, PSV, Rennes, Union Berlim, de Diogo Leite, Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, Midtjylland, Nantes ou Mónaco, de Gelson Martins.Juntamente com o Sporting, entre as equipas que foram eliminadas da Liga dos Campeões, estão Ajax, de Francisco Conceição, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburgo, Sevilha e Shakhtar.Já apurados para os 'oitavos' da Liga Europa, por terem terminado os respetivos grupos no 1.º lugar, estão Betis, de William Carvalho e Rui Silva, Saint-Gilloise, Friburgo, Ferencvaros, Real Sociedad, Feyenoord, Arsenal, de Cédric e Fábio Vieira, e Fenerbahçe, de Jorge Jesus.