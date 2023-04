Sporting tornou-se o clube com mais jogos jogos na história da Taça UEFA/Liga Europa

O Sporting tornou-se esta quinta-feira o clube com mais jogos disputados na Taça UEFA/Liga Europa. A visita a casa da Juventus foi o 192º encontro na prova criada em 1971, a segunda por ordem de importância no futebol europeu, logo a seguir à Liga dos Campeões.Com a partir em Turim, a formação de Alvalade ultrapassou o Inter de Milão, com 191 encontros, distribuídos por 28 presenças na competição que é também um recorde.Em termos de triunfos, o Sporting também está perto do primeiro posto. Conta 91 (os mesmos do PSV), apenas menos cinco do que o Inter de Milão.