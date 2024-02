Stefano Pioli cauteloso: «O trabalho ainda não está feito»

O Milan visita esta quinta-feira o Rennes com uma vantagem considerável (3-0) na bagagem, mas Stefano Pioli não dá a passagem aos oitavos de final da Liga Europa como fechada. "Estamos a abordar o jogo com muita concentração. Não podemos achar que o trabalho está feito, porque ainda não está. Do outro lado está uma boa equipa, que venceu o jogo na liga apesar de ter trocado cinco ou seis jogadores e que vai tentar dar a volta", avisou o técnico dos rossoneri, que vêm de uma dolorosa derrota (2-4) na Serie A perante o Monza.Rafael Leão começou esse jogo no banco - entrou ao intervalo - depois de sentir algum desconforto muscular no aquecimento, mas Pioli garante: "Está tudo bem com ele." A prudência do italiano corresponde à esperança do timoneiro do Rennes Julien Stephan. "Vamos jogar as nossas cartas enquanto for possível. Queremos dar alguma irracionalidade ao jogo", garante.O Galatasaray de Sérgio Oliveira visita o Sparta Praga, depois da vitória (3-2) na 1ª mão. O médio luso voltou à ação no último fim de semana, após dois meses de fora por lesão, e voltou a ser convocado por Okan Buruk. Os turcos não perdem desde a visita a Copenhaga, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.