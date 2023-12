Tiago Pinto e o playoff: «Não vou mentir: preferia não jogar com o Benfica»

Antes do embate da Roma diante do Sheriff , Tiago Pinto fez a habitual antevisão à partida em declarações à Sky Sport Italia, numa intervenção na qual falou da atualidade da equipa romana, do mercado de verão e, também, do possível encontro com o Benfica na mesma Liga Europa. Aí, sobre os encarnados, o diretor da formação italiana tem um desejo claro."Será difícil ficarmos no primeiro lugar [no Grupo G]. Não vou mentir: preferia não jogar com o Benfica, mas se acotencer quero que ganhemos. Passámos por isso na época passada, com Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg e Real Sociedad, tudo equipas que estão a fazer boas épocas este ano. Por isso será difícil para nós, tal como será para os que nos enfrentarem", disse o diretor desportivo dos romanos.Com 10 pontos à entrada da última jornada, a Roma tem de ganhar ao Sheriff e esperar que o Slavia Praga seja derrotado pelo Servette na outra partida.