Tiago Pinto visa arbitragem da Liga Europa: «É claro que o jogo, do ponto de vista disciplinar, não foi equilibrado»

O diretor-geral da Roma, Tiago Pinto, deixou críticas à atuação da equipa de arbitragem da final da Liga Europa conquista na quarta-feira pelo Sevilha nos penáltis (4-1), após o 1-1 ao cabo de 120 minutos."Nós, na Roma, não queremos questionar os méritos do Sevilha, acreditamos que juntamente com o nosso adversário criámos uma grande final, honrando da melhor forma possível no palco a prova que a UEFA nos oferece. Não estamos habituados a comentar este tipo de situação, mas hoje analisámos tanto os episódios mais marcantes como os aparentemente menos evidentes e é claro que o rumo do jogo, do ponto de vista disciplinar, não foi equilibrado", vincou o dirigente dos romanos em declarações à agência ANSA.José Mourinho, em conferência de imprensa, foi mais duro na forma como analisou a atuação da equipa encabeçada por Anthony Taylor. "Grande jogo, grande final, com intensidade, foi vibrante, mas o árbitro parecia espanhol", sustentou o técnico português.