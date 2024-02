Toulouse com decisões difíceis antes da visita ao Benfica

Mesmo que diga estar focado no jogo de domingo, com o Nantes, para o campeonato francês, o treinador do Toulouse quer ganhar e embalar para a visita ao Benfica, naquela que é considerada a a maior deslocação da história do clube. A formação gaulesa jogará na Luz dia 15 de fevereiro, na 1.ª mão do playoff da Liga Europa, depois de ter terminado o grupo E em 2.º lugar, apenas atrás de Liverpool.O plantel do 12.º classificado da Ligue 1 tem um caso que se prende com Ibrahim Cissoko. O avançado holandês foi excluído da deslocação ao reduto do Stade de Reims, na última jornada, porque o seu comportamento foi considerado desadequado, como adiantou a imprensa francesa. Cissoko foi contratdo no verão, por 3 M€. Já Stijn Spierings não saiu do banco. Em contrapartida, Carles Martinez Novell lançou os reforços de inverno Yann Gboho e Shavy Babicka."Foi uma decisão que tive que tomar como treinador. É uma competição entre todos os jogadores. Foi uma decisão técnica", justificou o técnico espanhol, esta sexta-feira, em conferência de imprensa. "Ibi não esteve presente por alguns motivos, obviamente privados", acrescentou. De acordo com a imprensa francesa, o objetivo do Toulouse é espicaçar o avançado."É o mesmo para os outros jogadores, mas estou encantado com a forma como reagem e como competem. No sábado, mais uma vez, terei de tomar a difícil decisão de quem deve jogar", assinaloui o espanhol, que já pode contar com Moussa Diarra e Logan Costa, regressados ??do CAN 2024, no início da semana.Sobre o jogo deste domingo, o espanhol sublinhou: "Seria benéfico para Lisboa e para o jogo seguinte, no Mónaco. Quando se ganha tudo fica muito melhor. Vamos fazer tudo para continuar este impulso. De qualquer forma, ainda não estamos a falar de Lisboa. Estamos 100 por cento focados em Nantes. Isso é o mais importante. Segunda-feira será altura de falar e pensar em Lisboa."