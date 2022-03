Treinador do Monaco recebe "confiança total" do diretor-desportivo antes do duelo com o Sp. Braga

Philippe Clément, treinador do Monaco, recebeu esta quarta-feira um voto de confiança público de grande relevo na antecâmara da receção ao Sp. Braga, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. O diretor-desportivo dos monegascos, Paul Mitchell, concedeu uma entrevista ao jornal 'Nice-Matin', onde lembrou que é preciso dar tempo ao técnico, que chegou em janeiro ao principado."Tenho uma total confiança no Philippe Clément. É um vencedor, um treinador extremamente estudioso e trabalhador. Ontem, ele ainda estava no centro de treinos às 21 horas, altura em que eu saí de lá. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. É um grande treinador e já mostrou que sabe fazer evoluir os jovens", afirmou Paul Mitchell.O dirigente do Monaco afastou o cenário de chicotada psicológica no que resta da temporada. "Devemos ser pacientes e dar-lhe tempo. O treinador anterior [Niko Kovac] teve o nosso apoio durante 16 meses. O Philippe precisa da mesma coisa. Ele será um grande investimento nas próximas épocas para o clube", acrescentou.Philippe Clément tem contrato até junho de 2024 e Paul Mitchell disse ainda compreender a "desilusão" dos adeptos. O Monaco está no 8.º lugar da Ligue 1, já foi eliminado da Taça de França e parte para a 2.ª mão da eliminatória com o Sp. Braga em desvantagem, após ter perdido no Minho por 2-0, na semana passada.