Treinador do Saint-Gilloise espera reação do Sp. Braga: «Vamos ter que estar ao nosso melhor nível»

O treinador do Union Saint-Gilloise atribuiu esta quarta-feira o favoritismo ao Sp. Braga, no jogo de quinta-feira, da terceira jornada do grupo D da Liga Europa, no Estádio Municipal de Braga.

"Penso que este jogo não é decisivo, ficam a faltar ainda três jogos para o final da fase de grupos, é um jogo importante, mas não decisivo. O Braga joga bom futebol, tem bons jogadores, muito habilidosos, são segundos no campeonato português, são uma grande equipa em Portugal, têm uma grande história nas competições europeias e são favoritos para amanhã [quinta-feira]", disse Karel Geraerts na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Quarto classificado da liga belga, o Saint-Gilloise vem de três vitórias seguidas (duas no campeonato, ambas fora, e uma na Liga Europa), enquanto o Sp. Braga somou na sexta-feira passada a primeira derrota da temporada (4-1 no Dragão, com o FC Porto).

Questionado sobre se a menor experiência europeia da equipa belga pode ser uma desvantagem, o técnico admitiu que jogar na Liga Europa "é uma descoberta". "O Braga tem muita experiência nas competições europeias, para nós é uma descoberta. Não acho que a derrota com o FC Porto tenha impacto no Braga, não se vai perturbar e vai saber lidar com isso a nível mental. Depois de uma derrota, a jogar em casa, com os seus adeptos, vai querer reagir. Vamos ter que estar ao nosso melhor nível para podermos ter um resultado positivo", disse.

O Saint-Gilloise defrontou o Sporting na pré-época e para o treinador "é sempre bom ter alguma experiência" porque "pode ser uma aprendizagem": "Mas, com o Sporting, foi um amigável e agora é para a Liga Europa, são jogos diferentes, com dinâmicas diferentes".



«Não viemos aqui fazer papel de figurante»

O médio costa-marfinense Lazare Amani, que jogou no Estoril em 2020/21, por empréstimo do Charleroi, disse que o Braga "é uma excelente equipa" e "é favorito para o jogo" europeu. "O Braga é o primeiro classificado, mas é um jogo de futebol e tudo é possível, não viemos aqui fazer papel de figurante", disse.

Instado a eleger as principais figuras do Sp. Braga, o médio disse não seguir muito o campeonato português, apenas o Estoril Praia, mas, ainda assim, destacou Ricardo Horta: "Lembro-me perfeitamente que se destacava, tal como o Galeno e o Paulinho, que já não estão cá".

Union Saint-Gilloise, segundo classificado do grupo D, com seis pontos, e Sp. Braga, primeiro, também com seis, defrontam-se a partir das 20 horas de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado pela francesa Stéphanie Frappart.