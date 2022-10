Treinador do Saint-Gilloise: «Sp. Braga continua a ser uma equipa muito boa»

O Sp. Braga enfrenta amanhã à tarde o líder isolado do Grupo D da Liga Europa, o Saint-Gilloise da Bélgica, que atingiu esse estatuto na semana passada, ao vencer o jogo no Municipal de Braga. A equipa de Karel Geraerts soma 9 pontos em 9 possíveis, mas o treinador não quis falar muito sobre isso na conferência de imprensa..."Os 9 em 9 é algo que não muda nada para mim. Amanhã vai começar 0-0 e não estou interessado em falar no 1.º lugar do grupo. O Sp. Braga continua a ser uma equipa muito boa, tecnicamente. Eles perderam três jogos consecutivos, então não sabemos como é que eles vão reagir num momento destes. Estarão motivados, têm experiência na Europa e sabem que cada ponto importa. Então teremos de estar no máximo amanhã", afirmou o treinador do Saint-Gilloise, antigo colega de equipa de Sérgio Conceição e Sá Pinto no balneário do Standard Liège.Teddy Teuma, médio internacional por Malta, lembrou a importância da equipa belga manter o foco. "Claro que sonhamos [em ficar no 1.º ou 2.º lugar], merecemos isso. Mas temos de nos manter mentalmente focados. E teremos de elevar o nosso nível, já que agora todos contarão connosco. Se calhar já não somos aquela equipa pequena anunciada no início da campanha", começou por dizer. "Penso que o Sp. Braga quererá mostrar que é a equipa do pote 1 e quererão a sua vingança, sobretudo depois da forma como o jogo da última quinta-feira terminou", acrescentou.Recorde-se que, na semana passada, o Sp. Braga esteve a vencer até ao minuto 86', altura em que concedeu o golo do empate, tendo mesmo sofrido o golo da derrota por 2-1 já em período de compensação, no que foi um autêntico balde de água gelada para os adeptos arsenalistas.