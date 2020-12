Treinador do St. Liège diz que árbitro "pediu desculpa" por ter assinalado penálti a favor do Benfica

Após o empate com o Benfica (2-2), o treinador do Standard Liège, Philippe Montanier, afirmou que o árbitro da partida reconheceu ter errado no momento em que apontou para o castigo máximo, momento em que as águias chegaram ao primeiro golo.





"Foi um jogo cheio, perante uma grande equipa. É preciso referir que só dois jogadores do Benfica valem o dobro do nosso orçamento. Só foi pena sofrermos golos de penálti. Preferia sofrer golos de lances bonitos do Benfica", começou por dizer o técnico da formação belga, antes de referir que o árbitro pediu desculpa por ter assinalado penálti sobre o lateral encarnado João Ferreira.

"Vi as imagens, falei com o árbitro e ele pediu desculpa. Reconheceu que não foi infração. É pena não haver VAR nos jogos da Liga Europa. Mas não quero com isto estar a dizer que o empate neste jogo não foi justo."

Considera que o Benfica tem hipóteses de poder chegar longe na Liga Europa?

"Gosto muito do Benfica e do seu treinador, o qual torna as equipas que treina muito ofensivas. Gosto também do Darwin, um avançado de classe mundial. O Benfica tem boas hipóteses na Europa, só precisa de não ter problemas de Covid-19 como nós tivemos", concluiu.