Treinador do Toulouse e o bate-boca com Di María: «Tinha de lhe dizer aquelas coisas»

Carles Martínez, treinador do Toulouse, explicou por que motivo foi na direção de Di María mal terminou o jogo na Luz, confrontando o extremo do Benfica, que instantes antes havia marcado o golo da vitória (2-1) das águias, de penálti."É a paixão do futebol, é a emoção. Tive a sensação de que tinha de lhe dizer aquelas coisas, é normal no futebol. Passados 10 ou 15 segundos falámos já estava tudo bem. São aquelas coisas normais do futebol, no relvado", limitou-se a dizer o técnico dos franceses na conferência de imprensa.