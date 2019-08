UEFA pune Rangers com interdição parcial no primeiro jogo em casa

O Rangers, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga Europa, foi esta sexta-feira punido com uma interdição parcial de uma das bancadas do seu estádio, no primeiro jogo que realizar em casa na competição.





Em causa estão cânticos racistas entoados pelos adeptos escoceses no duelo com o Legia Varsóvia, no playoff. De resto, segundo a Sky Sports, o Rangers não vai vender bilhetes para a próxima deslocação europeia, para evitar que eventuais incidentes possam levar à interdição total do estádio.Os escoceses partilham o Grupo G com FC Porto, Young Boys e Feyenoord. Ainda não é conhecido o calendário de jogos.