Unai Emery antevê duelo com o Arsenal: «Eles são favoritos, nós candidatos»

Unai Emery garantiu que o Villarreal viaja até Londres para dar continuidade ao resultado da primeira mão das meias-finais da Liga Europa, na qual os espanhóis derrotaram o Arsenal por 2-1.





"Estamos num momento muito bonito. Na Liga Europa, enfrentamos todas as eliminatórias com maturidade, solidez e regularidade e queremos voltar a fazer isso. O objetivo é dar continuidade à primeira mão. Queremos aproveitar o momento e o jogo", começou por dizer o treinador dos espanhóis, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da segunda mão.O treinador considerou que, apesar da desvantagem, o Arsenal é favorito a vencer a eliminatória e deixou depois elogios à equipa orientada por Mikel Arteta."Jogamos contra um clube histórico. Eles são favoritos, nós candidatos. Temos jogadores com experiência e maturidade e mostrámos que podemos competir contra este tipo de equipas. Com respeito à competição e ao adversário, encaramos a eliminatória com entusiasmo, mas também com ambição", salientou."Espero a melhor versão do Arsenal. A partir daí, devemos saber competir e trazer à tona a nossa melhor versão. Eles são uma equipa que tem jogadores com uma base sólida e que também sabem criar espaços. Além disso, eles recuperaram jogadores importantes. Esperamos o melhor Arsenal individual e coletivamente", apontou Emery, apelando ao espírito de sacrifício dos seus jogadores para o jogo na capital inglesa."Encaramos o jogo com a ideia de sermos nós mesmos e nos momentos em que temos que sofrer, vencer os duelos, ser solidários e tirar-lhes o controlo do jogo. Acho que veremos um Arsenal mais perigoso do que na primeira mão. Queremos mostrar personalidade, identidade forte e ser competitivos", vincou.Unai Emery deixou ainda uma mensagem aos adeptos do Villarreal, que nunca chegou à final da Liga Europa."Digo aos adeptos que vai ser muito difícil, mas que estamos preparados para enfrentar esta dificuldade. Juntamos toda a ambição que eles têm e prometemos que jogaremos com orgulho, sabendo que defendemos uma história muito bonita, que é a deste clube. Amanhã temos uma oportunidade histórica e vamos enfrentá-la com todas as nossas potencialidades e com vontade de chegar à final", concluiu.