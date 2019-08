- Do outro lado, Nicolas Huysman também faz duas mexidas. Entram Meddour e Makota, saem David de Souza e Klica.- Em relação ao onze da primeira mão, Ivo Vieira promove duas alterações: saem Victor Garcia e João Carlos Teixeira e entram Sacko e Pêpê.Sommer, Steinbach, Todorovic, Fiorani, Lapierre, Kouamé, Menessou, Duriatti, Arslan, Meddour e Makota.Miguel Silva, Pedro Henrique, Tapsoba, Sacko, Rafa Soares, Al Musrati, Joseph, Pêpê, Rochinha, Davidson e Alexandre Guedes.- Os minhotos estão em vantagem na eliminatória, depois de terem vencido fora de casa por 1-0, com um golo de Joseph já ao cair do pano.- Boa tarde. O V. Guimarães recebe esta quinta-feira os luxemburgueses do Jeunesse D'Esch, a partir das 20 horas. Trata-se da segunda mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa.