«Vergonhoso»: Laporta, Xavi e plantel do Barcelona revoltados após adeptos do E. Frankfurt encherem Camp Nou

A eliminação nos quartos de final da Liga Europa aos pés do Eintracht Frankfurt, após derrota caseira (2-3) não foi a única má notícia para o Barcelona esta quinta-feira à noite. Além do desaire, uma enchente de adeptos alemães deixou Camp Nou mais branco do que nunca (quase a parecer... o Santiago Bernabéu), com mais de 20 mil simpatizantes germânicos entre os 80 mil espectadores que assistiram à 2.ª mão dos 'quartos'. Isto quando o Barça apenas tinha libertado 5 mil ingressos para o clube visitante...No final, foi notório o descontentamento entre os catalães, com Xavi à cabeça. "Uma deceção. Estávamos à espera que os nossos adeptos estivessem aqui. Agradecemos aos que vieram. Parecia uma final, com as bancadas divididas. Está claro que foi um erro de planificação. Jogando em casa, isto não pode acontecer. O clube está a analisar, o balneário quer uma explicação para o sucedido", disse o treinador.Joan Laporta, presidente do Barça, também repudiou: "Estou preocupado, o que aconteceu foi uma vergonha e não pode voltar a suceder. Temos informações sobre o que se passou, mas precisamos de tempo para analisar. Vamos tomar medidas porque foi algo indigno e vergonhoso. Não podemos permitir este tipo de situações, vamos ver o que se passou com o departamento de segurança e bilhética."