Wolverhampton vence (0-4) Pyunik com um bis de Jiménez

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo foi à Arménia vencer o Pyunik por 4-0, na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. O treinador luso colocou quatro jogadores portugueses no onze inicial, Rui Patríco, Rúben Vinagre, João Moutinho e Diogo Jota.





Diogo Jota assinalou uma exibição fantástica ao assistir para os três primeiros golos dos Wolves. O primeiro surgiu ao minuto 29, por intermédio de Doherty. Aos 42', Raúl Jiménez fez o 2-0 e no início da 2.ª parte (46') fez um bis para o 3-0. O resultado final foi estabelecido por Rúben Neves, saltou do banco aos 71' para substituir Jiménez, ex-avançado do Benfica, na conversão com sucesso de um pontapé de penálti.O Wolverhampton está bem encaminhado para seguir para o playoff da Liga Europa e procurar a entrada na fase de grupos da prova.