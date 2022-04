António Silva e a final da Youth League: «Temos a certeza que vamos jogar em casa»

Para além de Luís Castro, também Henrique Araújo falou aos jornalistas antes de arrancar o treino de hoje no Centro Desportivo Colovray, que viu hoje as águias darem as últimas afinadelas para a grande final a disputar-se amanhã diante do Salzburgo. O jovem central admitiu muita vontade em conquistar a Youth League, depois de já a terem 'espreitado' por três vezes, e valorizou ainda o público benfiquista que aqui se desloca: "Temos a certeza que vamos jogar em casa."

"Claro que estamos ansiosos para que o jogo comece, é uma final muito importante para o Benfica, que tem estado presente nestas finais mas que infelizmente nunca conseguiu vencer. Acima de tudo, há que cumprir o plano de jogo que temos traçado e que vamos implementar hoje no treino e passá-lo paro o jogo e tentar vencê-lo. Sabemos que onde quer o Benfica vá, há sempre muitos benfiquistas, temos a certeza que vamos estar em maioria, que vamos jogar em casa e esperamos vencer com o apoio dos adeptos", atirou o jogador, de 18 anos, comentando ainda sobre o mediatismo deste tipo de provas: "Temos de nos começar a habituar a esse tipo de coisas, é algo que no futebol profissional acontece. Somos trabalhados para isso e acho que respondemos bem a este tipo de pressão, que não acaba por não ser bem uma pressão, tem mais a ver com as câmaras à nossa volta."

Na final, as águias defrontarão os austríacos e Roko Simic, avançado que afirmou que será o melhor marcador desta edição da prova, sendo que para isso terá de marcar à defesa de António Silva. Mas o jogador encarnado preferiu não entrar em troca de provocações: "É a opinião dele, só no fim do jogo é que podemos saber, só posso dar resposta no final do jogo. É um jogador claramente se não não estava na final e não tinha os golos que tem. Mas olhamos para o coletivo e ele não é o mais importante. O mais importante é a equipa, nós olhamos para a equipa e é isso que conta para o jogo."

Mas as águias também têm uma novidade na frente de ataque para a final de amanhã. E o defesa deixou elogios a Henrique Araújo. "É um jogador que tem muitos jogos na segunda liga, muitos golos. Vem cá para ajudar, vem pelo Benfica que é o mais importante e esperamos que ele nos ajude amanhã", afirmou, comentando ainda sobre o impacto que a pandemia acabou por ter na sua geração: "Fomos muito prejudicados, muitos campeonatos pararam. O Benfica ajudou-nos muito, deu-nos contextos muito bons para evoluirmos e para podermos estar aqui hoje para amanhã disputarmos a final."