- Depois de duas vitórias nos dois primeiros encontros, Benfica e Lyon encontram-se esta tarde, a partir das 15 horas, num encontro do Grupo G da UEFA Youth League do qual poderá sair um novo líder isolado. Ambos com 6 pontos, portugueses e franceses estão de mãos dadas no topo, algo que poderá mudar esta tarde, naquele que será uma espécie de 'aquecimento' antes do prato forte do dia, o duelo entre as equipas principais no Estádio da Luz.