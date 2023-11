É o tudo por tudo do Benfica na Youth League

O Benfica depende de si para seguir em frente na Youth League, mas para o conseguir tem de vencer hoje o Inter. "Vamos fazer de tudo para ganhar para ficarmos mais perto do nosso objetivo", afirma o treinador das águias, Paulo Lopes, para quem "a pressão de ganhar é boa", mesmo que considere este desafio "tão importante como foi o primeiro". Quanto a Rafael Luís, prevê "um jogo disputado entre duas equipas com qualidade". "Esperamos conquistar os três pontos pois queremos depender só de nós", frisou o médio. Refira-se que o Benfica ocupa o 2º lugar do Grupo D, com 5 pontos, menos 3 que o Salzburgo.