Famalicão perde nos penáltis frente ao Midtjylland e está fora da UEFA Youth League

O Famalicão foi eliminado da UEFA Youth League ao perder em casa dos dinamarqueses do Midtjylland, no desempate por penáltis, num jogo a contar para a 2ª mão da primeira ronda do Caminho dos Campeões Nacionais. A formação famalicense havia empatado a dois golos no primeiro jogo e voltou a registar-se uma igualdade fora de casa, festa feita 0-0, tendo a sorte na lotaria dos 11 metros caído para o lado dos dinamarqueses. Após uma bateria de 16 tentativas, o Famalicão desperdiçou duas e viu rival falhar apenas uma.Na próxima fase da competição, o Midtjylland vai defrontar o vencedor da partida entre os ucranianos do Rukh Vynnyky e os bósnios do FK Sarajevo.