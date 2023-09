Famalicão vai defrontar Midtjylland na 1.ª eliminatória da Youth League

O Famalicão vai defrontar os dinamarqueses do Midtjylland na 1.ª eliminatória da UEFA Youth League 2023/24, disputada a duas maõs, conforme ditou o sorteio realizado esta terça-feira, em Nyon, na Suíça.A 1.ª mão da eliminatória está agendada para 4 de outubro em Famalicão, enquanto a 2.ª mão vai disputar-se no dia 25 desse mês, na Dinamarca.Se passar esta 1.ª fase, o Famalicão - que se estreia nesta competição, depois de se ter sagrado campeão nacional de sub-19 na época passada - vai defrontar o vencedor do duelo entre os ucranianos do Ruh Lviv e os bósnios do FK Sarajevo, na 2.ª eliminatória da prova que se disputa a 8 e 29 de novembro.KKS Lech Poznan (POL) - FC Nantes (FRA)PAFOS F.C. (CYP) - MŠK Žilina (SVK)FC Ruh Lviv (UKR) - FK Sarajevo (BIH)AC Sparta Praha (CZE) - Maccabi Haifa FC (ISR)AZ Alkmaar (NED) - Klaipeda FM (LTU)Malmö FF (SWE) - HJK Helsinki (FIN)Molde FK (NOR) - Hamilton Academical FC (SCO)(POR) - FC Midtjylland (DEN)FK Turan Turkistan (KAZ) - FC Sheriff Tiraspol (MDA)Universitatea Craiova (ROU) - FK Partizan (SRB)Olympiacos FC (GRE) - US Lecce (ITA)FC Dinamo Minsk (BLR) - PFC Ludogorets 1945 (BUL)NK Maribor (SVN) - 1. FSV Mainz 05 (GER)KAA Gent (BEL) - FC Basel 1893 (SUI)GNK Dinamo (CRO) - Istanbul Basaksehir FK (TUR)Gabala SC (AZE) - Puskás Akadémia FC (HUN)FC Ruh Lviv / FK Sarajevo - FC Famalicão / FC MidtjyllandKKS Lech Poznan / FC Nantes - Malmö FF / HJK HelsinkiMolde FK / Hamilton Academical FC - AZ Alkmaar / Klaipeda FMAC Sparta Praha / Maccabi Haifa FC - PAFOS F.C. / MŠK ŽilinaKAA Gent / FC Basel 1893 - GNK Dinamo / Istanbul Basaksehir FKGabala SC / Puskás Akadémia FC - Olympiacos FC / US LecceNK Maribor / 1. FSV Mainz 05 - FC Dinamo Minsk / PFC Ludogorets 1945FK Turan Turkistan / FC Sheriff Tiraspol - Universitatea Craiova / FK Partizan