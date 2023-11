FC Porto ataca a liderança

É com os olhos postos na liderança do grupo H da Youth League que os sub-19 do FC Porto encaram o jogo desta tarde em casa do Barcelona, em jeito de aperitivo para o duelo das equipas principais dos dois clubes que se realiza à noite. “Vamos disputar os três pontos como sempre fazemos e vamos decidir quem vai passar em primeiro do grupo. Temos muitas possibilidades”, assegurou o treinador dos dragões, Nuno Capucho.

Apesar de ocuparem o segundo posto, com nove pontos, contra os 12 dos catalães, os dragões têm o melhor ataque do grupo (11 golos) e o segundo melhor da prova, apenas atrás de Manchester City (13).