FC Porto-Chelsea: final da UEFA Youth League em direto

- Um golo de Fábio Vieira vai dando vantagem ao FC Porto nesta final, depois de uma boa entrada do Chelsea na partida. Os dragões equilibraram as operações e estão na frente em Nyon.









45'+3'. Intervalo. FC Porto-Chelsea, 1-0



45'+3. Gallagher cabeceia sem perigo, por cima.



45'+1. Canto batido e cabeceamento para fora. Passou o perigo para a baliza do FC Porto.



45'. Vão jogar-se mais dois minutos.



45'. McCormick dispara cruzado e a bola ainda desvia antes de sair para canto.



44'. Livre direto cobrado por Castillo, muito por cima da baliza portuguesa.



43'. Salva Diogo Costa! McCormick consegue isolar-se e remata para boa mancha do guarda-redes dos dragões!



42'. Bola alta na área portista e Ndiaye cede canto.



38'. Canto para o Chelsea e Baró alivia pela linha de fundo.



35'. Quase o segundo do FC Porto! João Mário atira de pé esquerdo, cruzado, e a bola passa a centímetros do poste!



32'. Gilmour remata frouxo para defesa fácil do guardião portista.



31'. Novo canto para o Chelsea, mas a bola é batida diretamente para as mãos de Diogo Costa.



30'. Castillo ganha um pontapé de canto na direita do ataque inglês, do qual não resulta perigo.



28'. Jogo interrompido para assistência a Fábio Vieira.



27'. Remate de João Mário bloqueado pela defesa inglesa. Depois, a recarga de Fábio Vieira saiu muito por cima.



25'. Cartão amarelo para McCormick por entrada dura sobre Fábio Vieira, que recebe assistência.



22'. Belo movimento de Romário Baró na direita mas na altura do cruzamento a bola já estava fora. Pontapé de baliza para o Chelsea.



21'. Ziger defende um remate de João Mário!









17'. GOLO DO FC PORTO! Fábio Vieira! 1-0! Ataque rápido da equipa portuguesa com Ángel Torres a fugir na direita e a cruzar rasteiro para Fábio Vieira desviar ao segundo poste!



15'. Grande oportunidade para o FC Porto! Fábio Silva surge isolado, dribla o guarda-redes e, já com ângulo apertado, remata sem força com Ziger a ir buscar a bola quase em cima da linha!



14'. Fora de jogo assinalado ao ataque londrino.



10'. O Chelsea ameaça numa fotocópia da jogada anterior! Lamptey cruza novamente e McCormick remata por cima!



9'. Por cima! Lamptey centra rasteiro na direita e Gallagher atira de primeira por cima do travessão!



6'. Lamptey tentava escapar-se pela direita do ataque inglês mas a bola perde-se pela linha de fundo. Pontapé de baliza para o FC Porto.



1'. Arranca a final da Liga Jovem da UEFA!



- Muitos adeptos portugueses no apoio aos dragões.









- Aí estão os protagonistas em campo! O FC Porto joga com o equipamento normal; já o Chelsea alinha todo de amarelo.



- E a restante equipa também:

















- Guarda-redes do FC Porto em aquecimento:

















Suplentes: Tie (GR), Brown, Anjorin, Mola, Lavinnier, Lawrence e Nunn.



ONZE DO CHELSEA: Ziger; Colley, Gulehi e Maatsen; Lamptey, McEachran, Gilmour, Gallagher e Familio-Castillo; Redan e McCormick.



Suplentes: Francisco Meixedo (GR), Tiago Matos, Pedro Justiniano, Vítor Ferreira, Gonçalo Borges, Afonso Sousa e Boris Takang.



ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite e Tiago Lopes; João Mário, Mor Ndiaye, Fábio Vieira e Angel Torres; Fábio Silva e Romário Baró.

Onzes do jogo













Já há onzes!

- FC Porto já está no estádio:









- Tudo pronto em Nyon para o derradeiro jogo, como os dragões já mostraram nas redes sociais:

- O jogo diante do Hoffenheim levou um mar de adeptos do FC Porto ao Centre Sportif de Colovray e esse cenário deverá repetir-se hoje, com o Chelsea. No encontro com os alemães marcaram presença algumas centenas de emigrantes portugueses, munidos de estandartes e bandeiras, e esta tarde também não faltará apoio aos jovens dragões.- Esta manhã, os 'dragõezinhos' aproveitaram para fazer um último passeio junto do local de estágio

- António Sousa celebrou ontem o 62º aniversário e o neto Afonso não deixou a data passar em claro. Num vídeo publicado pelo FC Porto nas redes sociais, o criativo endereçou os parabéns ao avô e deixou um desejo para o jogo de hoje. "Queria desejar-te um feliz aniversário, que tenhas um bom dia. Sabes que és o meu ídolo e a melhor prenda vai ser a vitória, vamos trazer a taça para o Porto", referiu o jovem médio.







- Luís Gonçalves, diretor geral da SAD, viajou para Nyon a fim de assistir à final com a equipa. Será ele o mais importante dirigente do FC Porto presente na Suíça, juntando-se a Fernando Gomes, responsável pela área do scouting. O bibota tem estado em permanência com a equipa, tendo sido até agora uma espécie de chefe da comitiva. Recorde-se que Rui Barros e João Pinto viram o jogo frente ao Hoffenheim no estádio.- Diogo Queirós seguiu a mesma linha do técnico Mário Silva e garantiu que a equipa vai entrar com tudo para vencer. "Estamos confiantes e motivados. Vamos entrar em campo tal como no jogo frente ao Hoffenheim, dando tudo e mostrando a identidade do FC Porto. Vamos tentar implementar o nosso jogo, frente a uma equipa muito forte fisicamente", começou por dizer, relembrando o duelo da época passada. "Apesar de alguns jogadores terem mudado, a nossa mentalidade é a mesma. Seria um orgulho enorme se pudesse levantar a minha primeira taça europeia pelo FC Porto", frisou.- Já o Chelsea recorda os títulos já conquistados pelos jovens jogadores...







Golos, 'moche' e... final: FC Porto celebrou em grande frente ao Hoffenheim



- Às duas Premier League International Cup conquistadas pela equipa B, em 2016/17 e 2017/18, e ao título da 2ª Liga, alcançado em 2015/16, o FC Porto juntou recentemente o Torneio da Pontinha, quebrando uma maldição que durava há já 13 anos. Neste sentido, vencer a Youth League será como que o completar de um circuito de conquistas maiores.- A presença na final da Youth League representa um feito inédito para o FC Porto. Em seis edições da prova, o mais longe que os azuis e brancos haviam chegado foi às meias-finais, na temporada passada, altura em que apenas caíram perante o Chelsea, nos penáltis. Por essa razão, este reencontro será uma boa oportunidade para os portistas escreverem mais uma página dourada nesta caminhada histórica e juntarem ao palmarés a taça que falta à formação e a Portugal, dando seguimento à tendência de conquistas importantes dos últimos anos.- No fundo, o técnico acredita que a receita principal para chegar à vitória passa pela capacidade da equipa permanecer fiel à sua ideia de jogo, uma vez que a confiança e o querer, esses, estão em alta. "Queremos ser iguais a nós próprios. Sinto os jogadores muito motivados e confiantes para vencer este jogo, que é muito importante para todos nós. Se o fizermos, faremos história e foi para isso que viemos para cá. Queremos ficar na história de Portugal e é esse o nosso grande objetivo", garantiu Mário Silva.- "É um adversário diferente, haverá um plano diferente, mas acima de tudo, a nossa ideia será a mesma. Acredito que vamos ter um oponente muito complicado, mas penso que o mais importante é estarmos a um bom nível. Numa final como esta, em que vão estar duas equipas muito poderosas, sabemos que temos de estar no máximo nível para sairmos vencedores. Temos de dar tudo o que temos e o que não temos", começou por dizer Mário Silva, que não é alheio a estes momentos de decisão, dado que, como profissional, conquistou a Taça UEFA e a Liga dos Campeões pelo FC Porto, em 2002/03 e 2003/04, respetivamente.Pela primeira vez na derradeira partida desta competição, onde chegaram depois de bater o Hoffenheim por 3-0 , na meia-final, os jovens dragões irão em busca de dar o passo decisivo rumo à glória e, para isso, vão, segundo Mário Silva, manter a identidade apresentada diante da formação alemã, na passada sexta-feira.Boa tarde! É com uma enorme vontade de fazer história que os sub-19 do FC Porto vão entrar hoje em campo, pelas 17 horas, para defrontar o Chelsea na final da Youth League, em Nyon.