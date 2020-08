Gonçalo Ramos: «Faltou uma pontinha de sorte»

Autor dos dois golos do Benfica na derrota diante do Real Madrid na final da UEFA Youth League, Gonçalo Ramos assumiu que faltou às águias "pontinha de sorte" e maior frieza para levar de vencida a turma merengue.





"A prestação e os resultados da equipa são sempre mais importantes do que o individual. O principal objetivo era ganhar. Faltou uma pontinha de sorte e se calhar mais sangue frio para conseguir 'encostar' o jogo", analisou o avançado, que não as "mínimas dúvidas" de que esta geração será o futuro do Benfica.