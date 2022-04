Henrique Araújo após fazer hat trick: «Era muito importante para o Benfica mostrar esta força na Europa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





@UEFAYouthLeague | @RedBullSalzburg 0 x 4 @SLBenfica



QUE GOLO Henrique Araújo versão “Fenómeno” ‍ #YouthLeagueELEVEN pic.twitter.com/fphxa58wtR — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 25, 2022 O avançado, de 20 anos, garantiu ter "muito respeito pelo RB Salzburgo" mas frisou que o Benfica "conseguiu impor o seu futebol", dando conta ainda da importância do falange encarnada na Suíça."Os adeptos foram muito importantes. Há dois anos não tivemos ninguém a apoiar-nos devido à pandemia. Hoje tivemos 5 mil pessoas a ver o nosso jogo. O Benfica tem muitos emigrantes na Suíça. Há muita malta que veio de Lisboa. Há isto e a qualidade dos nossos jogadores", reiterou Henrique Araújo.

Mais importunidades na equipa principal



"Acredito que sim [que vou ter continuidade na equipa principal]. É o projeto do clube: formar jogadores e potenciá-los na equipa principal. Já tive a minha oportunidade na equipa principal devido a lesões e outras coisas. Foi muito importante para mim este ano na equipa B. Jogar muito e marcar golos, dá-me confiança. Vamos ter jogadores a chegar à equipa principal sem dúvidas."

Henrique Araújo brilhou a alta intensidade na final da UEFA Youth League com um hat-trick apontado ao RB Salzburgo . No final da partida, o avançado que já jogou pela primeira equipa do Benfica era um homem feliz.