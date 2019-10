Jorge Maciel: «Custa perder no último lance mas temos de aceitar»

O Benfica foi derrotado, esta quarta-feira, no Seixal, pelo Lyon na UEFA Youth League, com o golo da vitória francesa a ser marcado no último lance do jogo ( 2-1 )."Isto é futebol, pode acontecer. Custa perder no último lance mas temos de aceitar. Oscilámos muito, houve ansiedade, algum descontrolo. Custa, mas aprendemos e daqui a 15 dias é ir lá e fazer melhor", afirmou Jorge Maciel, treinador da formação encarnada Sub-19.Quem também não escondeu a desilusão do resultado foi o médio Paulo Bernardo: "Temos de aprender com os erros. Fizemos um bom jogo, apesar do resultado, valeu pela aprendizagem. Um contra-ataque no último lance pode fazer a diferença."