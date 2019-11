Liga Jovem da UEFA: Lyon-Benfica, em direto

Já há equipas!: Celton Biai; João Ferreira, Pedro Álvaro (C), Morato, Fábio Baptista, Rafael Brito, Umaro Embaló, Paulo Bernardo, Gonçalo Ramos, Ronaldo Camará, Tiago GouveiaSuplentes: Samuel Soares, Penetra, Jocu, Santos Nascimento, Jair Tavares, Tiago Araújo, Henrique Araújo.Treinador: Jorge Maciel: Margueron, Minolien, Kalulu (C), Diomande, Pontet, Thomas, Dib, Augarreau, Gouiri, Da Silva, Soumare.Suplentes: Ousmane, Gusto, Felix, Duku, Coly, Wissa, Barcola.Treinador: Eric HelyBoa tarde! A equipa de juniores do Benfica procura vingar na tarde desta terça-feira a dura derrota caseira frente ao Lyon (2-1) e regressar à partilha da liderança no Grupo C com o emblema francês. A partida tem início às 15 horas e pode acompanhar as incidências do jogo em direto a partir daqui."Estamos à espera de um Lyon num estilo muito parecido com o que encontrámos na nossa casa. O primeiro jogo com eles foi uma aprendizagem. Tivemos algum domínio, mas não o controlo do jogo. Mas também temos consciência de que possuímos equipa suficiente para fazer um bom jogo e um bom resultado em França", afirmou o treinador Jorge Maciel.