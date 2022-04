Liga Portugal e Federação Portuguesa de Futebol dão os parabéns ao Benfica

O Benfica foi felicitado pelas duas instituições que representam de forma maior o futebol português. Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, exaltou o triunfo das águias."O Sport Lisboa e Benfica venceu, de forma inequívoca, a UEFA Youth League representando, exemplarmente, a força do talento e da qualidade do futebol de formação português. Parabéns à equipa, ao clube, aos seus técnicos e dirigentes. Estou certo de que será apenas só mais uma das muitas conquistas que vos esperam, bem como as de muitas outras valiosas equipas jovens do futebol nacional", referiu através das redes sociais.Também Fernando Gomes, que marcou presença para ver o jogo in loco em Nyon, deixou algumas palavras às águias no site da Federação Portuguesa de Futebol, da qual é presidente."Felicito o Sport Lisboa e Benfica pela brilhante conquista da UEFA Youth League, onde derrotou o RB Salzburgo de forma categórica. Na sua quarta participação na final da mais importante competição europeia de futebol de formação ao nível de clubes, o Benfica deu uma mais uma demonstração da excelência do trabalho feito na sua academia do Seixal que tantos jogadores já ofereceu e continua a oferecer ao futebol nacional. A importância de apostar nas equipas B e ter espaços competitivos, como a Liga Revelação, adequados ao desenvolvimento do jovem talento contribuem para um trajeto de afirmação e ganhador. A todos os jogadores, equipa técnica, staff e estrutura do Benfica bem como à sua Direção envio o meu agradecimento por mais uma vez terem prestigiado todo o futebol nacional. Parabéns, Benfica!", reiterou o dirigente.