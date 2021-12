Luís Castro e o apuramento do Benfica: «Fomos a melhor equipa do grupo em todos os aspetos»

Luís Castro não tem dúvidas de que o Benfica foi a equipa que melhor futebol mostrou no Grupo E da Youth League. O treinador elogiou a formação encarnada e considerou justo o apuramento das águias para os oitavos-de-final da prova."Era o objetivo desde o início, num grupo complicado, o Barcelona ficou pelo caminho... Ficar em primeiro neste grupo é muito bom", explicou o treinador do Benfica, depois da vitória sobre o Dínamo Kiev, porO técnico lembrou a derrota no primeiro encontro, precisamente diante desta equipa ucraniana. "Estivemos mal nesse jogo, mas uma coisa importante para se evoluir passa por assumir os erros. Pensámos no que tínhamos de melhorar e fomos a melhor equipa do grupo em todos os aspetos. Temos de agradecer aos benficquistas, que após aquela derrota ficaram do nosso lado. Esta vitória também é para eles."Sobre o jogo de hoje, Luís Castro considerou que o golo "trouxe mais justiça do que calma" ao jogo. "Estámos a dominar, estivemos por cima o jogo todo. A equipa teve sempre o controlo, os jogadores foram muito adultos, mantiveram sempre o foco."