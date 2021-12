Luís Semedo e a vitória na Youth League: «Objetivo cumprido»

Luís Semedo, autor do golo que deu a vitória ao Benficano jogo com Dínamo Kiev, mostrou-se naturalmente satisfeito com o apuramento dos encarnados para os oitavos-de-final da Youth League."Objetivo cumprido. Desde o início queríamos passar em primeiro e foi o que conseguimos neste jogo. A derrota no primeiro jogo foi um alerta e encarámos todos os encontros muito bem, mostramos a qualidade do nosso grupo", explicou o jogador, em declarações à BTV.Sobre o golo, Luís Semedo explicou que "o mais importante foi garantir o primeiro lugar do grupo."Já Tomás Araújo destacou o ascendente do Benfica no jogo. "Na segunda parte só deu Benfica. Não criámos tantas oportunidades como devíamos quando eles ficaram com menos um, mas agora estamos nos 'oitavos'.O jogador elogiou, também, a presença de Rui Costa e Luisão no Seixal. "É muito bom o presidente e uma referência máxima do clube darem apoio à formação."