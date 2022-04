Martim Neto: «6-0? Se perguntassem a todos os jogadores na nossa equipa ninguém acreditava»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Derrota inicial com o Dínamo Kiev



"Perder nunca é bom, ainda para mais no clube em que estamos. Temos sempre uma exigência alta que é ganhar. Nunca duvidámos da nossa qualidade. O míster acredita em nós e transmitiu isso ao grupo. Nunca deixámos de acreditar. Foi sempre uma final até aqui e vencemo-las todas."



Presença na final perdida para o Real Madrid



"Era um objetivo para todos até porque o Benfica já tinha chegado a quatro finais e nunca tinha ganho. Estamos muito felizes por aquilo que conquistámos. Vamos trabalhar para conquistar muito mais."

Martim Neto abriu a contagem na final da UEFA Youth League ante o RB Salzburgo e frisou que os números finais (6-0) não estavam na cabeça de qualquer jogador do Benfica."Se perguntassem a todos os jogadores na nossa equipa ninguém acreditava mas é fruto do trabalho que a equipa tem vindo a realizar. É um grande grupo. Mostrámos a qualidade desde o primeiro dia da competição. Nunca deixámos de acreditar no nosso valor. Conquistámos o troféu para o clube que era o que queríamos", começou por vincar em declarações ao canal 11.