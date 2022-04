Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nova final da Youth League para o Benfica: os golos do jogo com a Juventus Encarnados levaram a melhor nos penáltis (4-3) e estão no jogo decisivo da prova pela quarta vez na sua história





• Foto: Lusa/EPA