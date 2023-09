O primeiro golo de sempre do Sp. Braga no Youth League

Jónatas Noro escreve o seu nome na história



Está feito o primeiro golo do SC Braga na UEFA Youth League!#PorMaisFuturo | #UYL pic.twitter.com/SmuyxiLl9L — SC Braga - Formação (@scbragaformacao) September 20, 2023

Jónatas Noro vai entrar para a história do Sp. Braga como autor do primeiro golo do clube da Youth League. O defesa abriu esta tarde o marcador no jogo em casa diante do Nápoles, dando o melhor seguimento a um lance que começou com uma bola parada, da direita.