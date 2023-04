E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Costuma dizer-se que em equipa que ganha não se mexe, e Çelikkaya deve ser fiel à regra. Sem contar com Gilberto Batista e Travassos (lesionados), Chico Lamba e David Monteiro surgem como os substitutos num onze muito rotinado nesta Youth League.O AZ surgiu com mais dúvidas nas últimas horas. Meerdink, artilheiro na prova (7 golos) e Wouter Goes (central) estiveram na ficha de jogo da equipa A ontem frente ao Anderlecht, mas só o avançado foi suplente utilizado, ainda que tenha feito o segundo jogo na Liga Conferência, sendo assim elegível para hoje. Ambos partiram, após o jogo, para Genebra, onde serão cartadas.Na outra meia-final medem forças Milan e Hajduk Split. Aí são esperados cerca de 10 mil adeptos croatas nas bancadas, motivo pelo qual a UEFA alterou o recinto da ‘final four’ de Nyon para Genebra.